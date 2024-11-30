Türkiye’de acil sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve 112 Acil Çağrı Merkezlerinde görevli personelin eğitimine katkıda bulunmak amacıyla, Eskişehir’de 3. Bölge Acil Araştırma ve Uygulama Simülasyon Merkezi açılacak.

Yenikent mahallesindeki İl Ambulans Servisi Başhekimliği ’de hazırlanan merkezin açılışı 3 Aralık 2024 tarihinde yapılacak. Bu yeni merkezde, tıbbi acil çağrıları yanıtlayan ve ambulans yönlendiren Komuta Kontrol Merkezi personelinin eğitimlerini modern simülasyon teknikleri ile destekleyerek, acil durum yönetiminde daha etkin ve hızlı müdahale yetenekleri kazandırma hedefleniyor. Merkezin, uluslararası standartlara uygun eğitim programları ve simülasyon senaryoları ile sağlık çalışanlarının bilgi ve becerilerini geliştirip toplum sağlığının korunmasına önemli katkılar sağlayacağı aktarıldı.