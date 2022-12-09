Eskişehir Başarı Ödüllerinde oylama heyecanı bugün başlıyor.

Eskişehir Başarı Ödüllerinde oylama heyecanı bugün başlıyor.

Aday listelerinin jüri üyeleri ve organizasyon komitesi tarafından oluşturulduğu 48 farklı kategoride en iyilerin seçileceği Eskişehir Başarı Ödülleri “1. Etap” ve “Final Etabı” olmak üzere, noter huzurunda 2 etaptan oluşuyor. 1. Etap’ta yüzde yüz 100 halk oylaması geçerliyken, final etabında ise yüzde 50 halk oyu ve yüzde 50 Jüri oyu geçerli olacak. Bu sene 3’üncü kez gerçekleştirilen ödül töreninde 35 kategori halk oylaması ve jüri oyları ile belirlenecek 13 kategoride ise ödüller yalnızca jüri oyları ile sahiplerini bulacak. www.eskisehirbasariodulleri.com sayfasında açılan oylama ile başlayan süreç 14 Ocak 2023 tarihinde yapılacak final gecesi ile son bulacak.

Ahmet Can Akdemir öncülüğünde, Network Türkiye’nin organizasyonuyla, her yıl yüz binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen ve Türkiye’nin en geniş katılımlı yerel ödül töreni organizasyonu olma özelliği taşıyan Eskişehir Başarı Ödülleri, Wilma Elles ve Soner Yüksel’in sunumu eşliğinde ve Burak Kut konseriyle son bulacak. Geçtiğimiz yıl 600 adayın yer aldığı Eskişehir Başarı Ödülleri’nde, 200 binden fazla tekil kişi tarafından oy kullanılmıştı.