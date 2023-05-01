Eskişehir Atatürk Lisesi’nde düzenlenen ‘Biyoloji derslerinde işlenen konular’ sergisi yoğun ilgi gördü.

Eskişehir Atatürk Lisesi Biyoloji zümresi öğretmenleri Dilek Kaya, Hülya Benekay, Şeyda Çavdar, 2022 -2023 Eğitim Öğretim yılı içerisinde biyoloji derslerinde işlenen konularla ilgili olarak öğrencilerin yaptığı çalışmalardan sergi düzenledi. DNA günü Konseptiyle Atatürk Lisesi’nde düzenlenen sergide, öğrencilerin hazırladığı afiş, poster maket deney, mikroskop kullanabilme gibi çalışmalar yer aldı. Sergiyle öğrencilerin biyoloji alanında bilgi ve becerilerini artırma, analiz ve sentez yapabilme yeteneğini geliştirme, diğer derslerle bağ kurabilme ve ekip çalışmasına uyum sağlayabilmeleri amaçlandı. Ayrıca sergiyle öğrencilerin, biyoloji bilimine özendirmesi ve biyolojik kavramları deney yoluyla gözlemleyebilme yeteneklerinin gelişimi ön planda tutuldu.

Biyoloji öğretmenleri ise sergiyle ilgili olarak, "Öğrencilerin el becerilerini geliştirmelerini, kendi yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamak istiyoruz. Serginin hazırlanma sürecinde ise öğrencilere, zamanı etkili ve verimli kullanabilme, değişik malzemeleri tanıma, tasarım ve çok yönlü düşünme becerilerini de kazandırmayı hedefledik. Sergiyi gezen diğer öğrencilerde ise genetik bilimi ile ilgili merak uyandırdı. Birçok öğrenci için de ilham verici oldu. Bu anlamda sergi süreci çok verimli geçti" dedi.