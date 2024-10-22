Eskişehir Valiliği himayesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde, Eskişehir Astronomi Günleri kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Eskişehir Valiliği himayesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde yerel proje olarak gerçekleştirilen Eskişehir Astronomi Günleri, 18-19 Ekim tarihlerinde Eskişehir Milli Eğitim Girişimcilik Merkezi’nde atölye çalışmaları okul öncesinden liseye kadar farklı branşlardan 40 öğretmenin katılımıyla gerçekleşti.

19 Ekim tarihinde ise, 19.00-23.00 saatleri arasında İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gökyüzü gözlem etkinlikleri öğrencilerin de katılımı ile halka açık olarak gerçekleştirildi. İnönü Kaymakamlığı, İnönü Belediyesi ve İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliği için, eğitmenler ve katılımcı öğretmenler de sürece destek verdi.