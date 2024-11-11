Eskişehir’de 50 yıldır antikacılık yapan Ahmet Yaman, 1850 yapımı Alman daktilosunun elindeki en değerli ürün olduğunu belirtti.

Daktilonun hâlâ çalışır halde olduğunu dile getiren 72 yaşındaki Yaman, ürünün kendisini çok heyecanlandırdığını ifade etti. Daktilonun beklediği değeri görene kadar satmayacağını belirten Yaman, “1850 Alman Mignon markası adı altında yapılan ilk tek tuş daktilosu. Ben ilk günkü gibi çok temiz bakıyorum, şu anda çalışır vasiyette. Vatandaşların daktiloya ilgisi çok yüksek. Böyle antika ürünlerine sahip olmak her zaman karşılaşacağımız bir durum değil. Bu benim için büyük bir fırsattı. Çok güzel bir ürün, beni çok heyecanlandırıyor ve sevdiğim ürünler arasında yer alıyor. Daktilonun fiyatı 20 bin TL. Ürünün talibi çok fazla ama ben satmıyorum. Çünkü normal değeri benim için bu değil. Değerini bulmadan da satmayı düşünmüyorum” dedi.