Eskişehir Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından ve Eko Avrasya Vakfı, TÜRKSİT ve POLSAM paydaşlığında ‘Türk Dünyası ve Ortak Türk Alfabesi’ Eskişehir Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi konferans salonunda semineri düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Fuat Güllüpınar, Eko Avrasya Vakfı Başkanı Dr. Hikmet Eren, Türksit Başkanı Kemal Kurnaz, POLSAM Başkanı Av. Ahmet Doğanses, Prof. Dr. Zülfikar Bayraktar, Prof. Dr. Mehmet Mahur Tulum, Prof. Dr. Selahittin Tolkun, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen seminer büyük bir ilgi gördü. Program sunumunu; Şeker Aybala gerçekleştirdi.

Dr. Hikmet Eren, konuşmasında, "Türk dünyasının ortak bir alfabeye sahip olması, kültürel bütünlüğümüzü pekiştirmek ve iletişimi güçlendirmek adına önemli bir adımdır. "Dilde, fikirde, işte birlik!" şiarıyla yürüdüğümüz bu kutlu yolda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türk kültürünün gelecek nesillere aktarılması hususunda çalışmalar yapan kurumlar ile iş birliğini güçlendirmek, başta ülkemiz olmak üzere Türk dünyasının zenginliğine güç katan önemli adımlardır. Bizler de bu önemli etkinlikte dil ve kültür birliğinin ortak alfabe üzerinden daha da bütünleşmesine katkıda bulunmaktan mutluluk duymaktayız" dedi.

TÜRKSİT Başkanı Kemal Kurnaz ise, "Türkiye’nin marka üniversitesi, Anadolu Üniversitesi’nde bulunmaktan dolayı yaşadığım heyecanı konuşmama başlarken özellikle ifade etmek isterim. TÜRKSİT Başkanı olarak; özellikle Türk Dünyası Sivil Toplum ve İş birliği sahasında ülkemiz ve Türk Dünyası adına katma değer üretmek, istihdam oluşturmak ve siz sevgili gençlere daha güzel yarınlar inşa edebilmek adına canla başla çalışıyoruz. Ortak Türk alfabesi, Türk dünyasının kültürel, ekonomik ve bilimsel entegrasyonunu güçlendirecek kritik bir adımdır. Bu alfabenin benimsenmesi, Türk halkları arasındaki dayanışmayı artırarak ortak bir gelecek inşa edilmesine katkı sağlayacaktır’’ dedi

POLSAM Başkanı Av. Ahmet Doğanses, ‘’Türk dünyası ve ortak Türk alfabesinin önemine vurgu yaparak bu alfabe vesilesiyle Türk dünyasında dilde, fikirde ve işte birlik fikrinin daha da perçinlendi’’ dedi.

Anadolu Üniversitesi edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Zülfikar Bayraktar, "Türk dünyası, Orta Asya’dan Balkanlar’a, Kafkaslar’dan Orta Doğu’ya kadar geniş bir coğrafyada yayılan, ortak tarih, kültür ve dile sahip halklardan oluşan bir topluluktur. Bu geniş coğrafyada yaşayan Türk halkları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için ortak dil ve alfabe kullanımı büyük bir önem taşımaktadır. Ortak Türk alfabesinin tarihi arka planını iyi analiz etmeliyiz’’ dedi.