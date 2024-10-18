Eskişehir Anadolu üniversite Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Halk Dansları Topluluğu, Çin’den göğüs kabartacak bir davet aldı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Halk Bilim Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan İslatince, ‘’Eskişehir Anadolu üniversite Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Halk Dansları Topluluğu, Çin’in Shaanxi Eyaletinin başkenti Xian’da düzenlenecek olan ve dünyanın sayılı sanat festivalleri için de yer alan ‘10. İpek Yolu Uluslararası Sanat Festivaline’ davet edildi. 19 Ekim tarihinde başlayacak ve bir ay sürecek festivale; Türkiye, Avusturya, Macaristan, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İtalya, Sırbistan, Gürcistan, Uganda, Tayland, Singapur ve Çin’in Makao Özel İdari Bölgesinden katılan sanatçılar ve gruplar, toplam 33 oyun, 63 performans sergileyecekler,

Böylesi önemli bir uluslararası festivale katılıp ülkemizi ve Anadolu Üniversitesi’ni temsil edecek olan Halk Dansları Topluluğu, bugüne kadar, dünyanın birçok farklı ülkesinde festivallere katılmış ve gösterdiği performans ile halk dansları kategorisinde uluslararası bir tanınırlık kazandı. Uluslararası arenada gösterilen başarılara bağlı olarak, grubun tüm maliyetleri 10. İpek Yolu Uluslararası Sanat Festivali komitesi tarafından karşılanacak. Kafile başkanlığını Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan İslatince’nin yapacağı Halk Dansları Topluluğu festivalde; Karadeniz, Burdur, Sema, Kıskanç, Antep ve Muğla yöresi oyunlarını sergileyecek’’ dedi.

Prof. Dr. Hasan İslatince, ‘’Ülkemizin sahip olduğu büyük kültürel mirasın uluslararası bir etkinlikte tanıtılması misyonunu üstlenen Anadolu Üniversitesi Halk Dansları topluluğuna gerçekleştirecekleri gösterilerde başarılar dileriz’’ dedi.