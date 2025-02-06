Eskişehir AKUT Operasyon Ekibi, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret ederek afetlere hazırlık konusunda toplum bilincinin arttırılması için yapılan çalışmalara dair bilgiler paylaştı.

AKUT Operasyon Ekip Lideri Murat Volkan Acar ve beraberindeki ekip üyeleri, Vali Aksoy’u ziyaret etti. Ziyarette, AKUT’un arama kurtarma çalışmaları, afetlere hazırlık faaliyetleri ve gönüllülerin katkıları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Hüseyin Aksoy, özellikle 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve büyük bir yıkıma sebep olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde, afetlerde görev alan arama kurtarma ekiplerinin önemine vurgu yaptı. AKUT Eskişehir ekibi de sahadaki deneyimlerini paylaşarak, afetlere hazırlık konusunda toplum bilincinin arttırılması için yapılan çalışmalara dair bilgiler verdi.

"Bu büyük felaket bizlere afetlere karşı bilinçli olmanın önemini bir kez daha gösterdi"

Depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Vali Aksoy, "Bu büyük felaket, bizlere afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. AKUT gibi gönüllü kuruluşların özverili çalışmaları, hayat kurtarmada kritik bir rol oynuyor. Tüm ekibe emekleri ve fedakârlıkları için teşekkür ediyorum" dedi.