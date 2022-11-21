Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Aile Diş Hekimliği uygulaması için pilot il seçilen Eskişehir’de 23 diş hekiminin görevlendirildiğini açıkladı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Aile Diş Hekimliği uygulaması için pilot il seçilen Eskişehir’de 23 diş hekiminin görevlendirildiğini açıkladı.

22 Kasım “Türk Diş Hekimliği Günü” ve 22 Kasım’ı içine alan "Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası" dolayısı ile bir açıklama yapan Prof. Dr. Bilge, konunun önemine vurgu yaptı. Ağzın, sindirim kanalının girişi olduğunu, ağız ve diş sağlığının bozulmasının, sindirimin olumsuz etkilenmesine yol açtığını anlatan Bilgi, "Dişlerin, besinlerin parçalanması, öğütülmesi görevlerinin yanı sıra konuşmada ve estetikte önemli etkileri vardır. Eksik dişleri olan kişilerin bazı sesleri çıkarabilmeleri zorlaşır, çiğnemede ve ısırmada güçlükler meydana gelir. Ağız ve diş sağlığında en önemli iki hastalık diş çürükleri ve diş eti hastalıklarıdır. Diş eti hastalıkları, kimi zaman diş kökünün etrafını çevreleyen destek çene kemiğinin erimesine kadar ilerleyebilir. Diş sağlığının bozulması vücuttaki diğer organları da etkileyebilir. Dişler neredeyse bütün sistemleri olumsuz etkileyen sürekli enfeksiyon odağı haline gelebilir ve kalp, böbrek, eklemler vb. yapılarda önemli sağlık sorunlarına yol açabilen enfeksiyonlara kaynaklık edebilir. Ağız ve diş sağlığı sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmezdir. Çocukluk çağında ilk çıkan dişler süt dişleridir ve daha sonra yerlerini kalıcı dişlere bırakır. Ağız ve diş bakımı alışkanlığı çocukluk döneminde edinilmelidir ve bunun için aileye ve diş hekimlerine önemli görevler düşmektedir. Diş hekimleri, aileleri bilgilendirerek ve 6 aylık periyotlarla yılda iki kez yapılacak diş hekimi kontrollerinin önemini anlatılmalıdır. "Doğru Beslenme" ve "Ağız Bakımı" alışkanlıkları, çocukların ağız diş sağlıklarının yanı sıra genel sağlıklarının da korunmasını ve yetişkinlik dönemi kronik hastalık risklerinin azaltılmasını sağlayacaktır. Bu yönü ile koruyucu hekimliğin önemli köşe taşlarından biridir" diye belirtti.

Koruyucu diş hekimliği uygulamaları bir yaşam tarzı olarak kabul görmeli

Bilge, "İl Sağlık Müdürlüğü tarafından; çocukluk çağından başlayarak uyguladıkları programlarla, toplumda ağız ve diş sağlığı bilincini geliştirilerek herkesin kendi sağlığını koruma noktasına gelmesini, koruyucu diş hekimliği uygulamalarının bir yaşam tarzı olarak kabul görmesinin sağlanmasını, ülke bazında var olan koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi suretiyle diş çürüğü ve diş tedavisi oranının en aza indirilmesinin sağlanmasını amaçlıyoruz" dedi.

Pilot il Eskişehir’de 23 diş hekimi Aile Diş Hekimliği uygulamasında görevli

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Sağlık Bakanlığının önümüzdeki yıl ülke genelinde hayata geçirmeyi planladığı Aile Diş Hekimliği uygulamasının 15 Ağustos 2022 tarihi itibariyle pilot il seçilen Eskişehir’de başladığını hatırlatarak şunları kaydetti;

"Birinci basamak sağlık hizmeti çerçevesinde bulunan Aile Diş Hekimliği uygulaması sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri, düşük maliyetle etkin ve yaygın sağlık hizmeti sunumudur. İlimizde Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde 11 diş hekimi, devlet hastanelerinde 4 diş hekimi, ilçe devlet hastanelerinde 4 diş hekimi, ilçe sağlık müdürlüklerinde 2 diş hekimi, Toplum Sağlığı merkezlerinde 2 diş hekimi olmak üzere toplam 23 diş hekimi Aile Diş Hekimliği uygulamasında görevlendirilmiştir."