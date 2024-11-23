Diş Hekimleri Günü dolayısıyla Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici’nin katılımıyla bir kutlama programı gerçekleştirildi.

Programa, İl Sağlık Müdürlüğü başkanları, Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı da katıldı.

Programda, 25 yıl ve üzeri hizmet veren doktorlar ve sağlık personeline teşekkür belgeleri takdim edildi. Emekli olan Dt. Ayfer Uluakay ve Dt. Abdullah Özcan’a teşekkür belgeleri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici tarafından verildi. Doktorlara teşekkür belgeleri Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Dt. Kadir Gördeli, diğer sağlık personeline ise Başhekim Yardımcısı Dt. Ömer Eren tarafından sunuldu.

Etkinlikte, Dt. Tuğçe Güney ve ekibinin gerçekleştirdiği canlı müzik konseri ile keyifli anlar yaşandı. Program, Acil Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı eşliğinde yapılan pasta kesimiyle sona erdi.