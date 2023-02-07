Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerdeki afetzedeler için Eskişehir Adliyesi’nde, Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi koordinasyonunda ayni ve nakdi yardım masaları oluşturuldu.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerdeki afetzedeler için Eskişehir Adliyesi’nde, Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi koordinasyonunda ayni ve nakdi yardım masaları oluşturuldu.

Kahramanmaraş’ın merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından yurt genelinde bütün kurumlar afetzedeler için seferber oldu. Eskişehir Adliyesi’nde de depremzedeler için Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi koordinasyonunda yardım masaları kuruldu. Adliyenin A Kapısı ve B Kapısı içlerinde kurulan yardım masaları hafta içi saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar battaniye, bebek bezi, bebek maması, kıyafet ve benzeri ayni yardımları bağışlayabilecekleri gibi, masalarda bulunan Kızılay Bağış Kumbaraları’na nakit bağışta da bulunabilecekler. Türk Kızılayı tarafından toplanan bağışlar her gün mesai bitiminde araçlara yüklenip afet bölgesine sevk edilerek depremzedelere ulaştırılacak.