Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından afetten etkilenen illerde, deprem öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurumlarında koruma altında bulunan çocuklar, bakanlıkça tedbir amaçlı ülkenin farklı illerine nakledilmeye başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından afetten etkilenen illerde, deprem öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurumlarında koruma altında bulunan çocuklar, bakanlıkça tedbir amaçlı ülkenin farklı illerine nakledilmeye başlandı.

Adliyede görevli yargı mensubu ve çalışanlarından koruyucu aile olmak isteyenlerin taleplerine yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Eğitim ve Sosyal İşler Bürosu koordinesinde adliyede görevli yargı mensubu ve çalışanlarına yönelik Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimi tarafından koruyucu aileliğe ilişkin bilgilendirme semineri verildi. Adliyenin konferans salonunda gerçekleşen seminerde konuşan Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Bahadır Sarı, Eskişehir’e 36 çocuğun getirildiğini ve koruyucu ailelik için başvuru sayısının 500’ü geçtiğini belirterek, “İlerleyen süreçte ilimize daha çok çocuğumuzun getirileceğini düşünüyoruz. Koruyucu aile olmak isteyen ailelerimizden oldukça yoğun başvuru almaktayız. Koruyucu aile olmak için öncelikle mevzuattaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Koruyucu aile olabilmek için gereken şartları ve süreci aktaran Çocuk Gelişimci Betül Hacer Taş ise işleyen sürecin en az 3 ay olduğunu vurgulayarak, “Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın e-devlet üzerinden ya da İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla başvurularını almaktayız” ifadelerini kullandı.