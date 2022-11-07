Kızılay Haftası dolayısıyla Eskişehir Adliyesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına 53 kişi bağışta bulundu.

Kızılay Haftası dolayısıyla Eskişehir Adliyesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına 53 kişi bağışta bulundu.

Eskişehir Adliyesinde Kızılay Haftası dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Eğitim ve Sosyal İşler Bürosu ve Kızılay Eskişehir İl Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan kampanyaya 53 kişi kan bağışında bulunarak destek verdi. Eskişehir Adliyesinde 5 sedye ve 10 Kızılay personeli ile kurulan kan bağışı standını Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Kızılay Eskişehir İl Müdürü Egemen Temizsoy ve Eskişehir Kan Merkezi Müdürü Dr. Sabri Akaoğlu ziyaret ederek kan bağışında bulunanlara teşekkür ettiler.

Kampanya ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, kampanyaya gösterilen ilgiden dolayı memnun olduklarını ifade ederek, “Kan bağışında bulunan arkadaşlarımız yaptıkları bağış ile sadece kanlarını değil yardım ve iyiliği de başka insanlara aktarmaktadırlar. Bu nedenle kan bağışında bulunan arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz” diye konuştu.