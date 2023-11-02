Eskişehir Adliyesi’nde ‘Kızılay Haftası’ dolayısıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına çok sayıda yargı çalışanı ve vatandaş katıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Eğitim ve Sosyal İşler Bürosu ile Kızılay Eskişehir İl Müdürlüğü işbirliğiyle başlatılan kampanya ile çok sayıda yargı çalışanı ve vatandaş kan bağışında bulundu. Vatandaşların ve yargı çalışanlarının kan bağışında bulunmaları için adliye binasında bulunan LED ekranları ve anons ile duyuru yapıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Kızılay Eskişehir İl Müdürü Egemen Temizsoy, Kızılay İl Yönetim Kurulu Üyesi Esra Ör ve Eskişehir Kan Merkezi Müdürü Dr. Sabri Akoğlu, 4 sedye ve 8 Kızılay personelinin görev aldığı kan bağışı standını ziyaret ederek, kan bağışında bulunanlara teşekkür ettiler.

“Bu yarışın bitmesini istemiyoruz”

Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, yargı çalışanlarının kan bağışında bulunmasından ve vatandaşlar tarafından kampanyaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirerek, "Kan bağışında yarışanları görüyoruz. Bu yarışın sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması için çalışan arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu yarışın bitmesini istemiyoruz” dedi.