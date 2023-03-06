Eskişehir Adliyesi ve ceza infaz kurumları iki adet mutfaklı ve tuvaletli konteynır ile 25 adet dış mekan sobasını deprem bölgesi olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gönderdi.

Eskişehir Adliyesi ve ceza infaz kurumları iki adet mutfaklı ve tuvaletli konteynır ile 25 adet dış mekan sobasını deprem bölgesi olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gönderdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgeye daha önce 3 yardım aracı gönderen Eskişehir Adliyesi ve ceza infaz kurumları, yardımlarına devam ediyor.

Daha önce temel gıda ürünleri, ekmek, giyecek, battaniye, su, çocuk bezi ve bebek maması gibi acil ihtiyaçların giderilmesi için yardımda bulunulurken, son olarak Adalet Bakanlığı’nın başlatmış olduğu ‘Kardeş Adliye Uygulaması’ ile Eskişehir Adliyesi ile kardeş olarak belirlenen Elbistan Adliyesi’nde bulunan personellerin ve ailelerinin soğuk kış aylarında ısınma ihtiyacının karşılanması adına bir adet konteynır, seyyar tuvalet, dış mekan sobası, ısıtıcı ve gıda malzemeleri temin edilerek yardım aracı ile Elbistan’a gönderilmişti. Son olarak toplanan yardımlarla temin edilen iki adet mutfaklı ve tuvaletli konteynır ile Eskişehir 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu Atölyesi’nde gönüllü infaz koruma memurlarınca üretilen 25 adet dış mekan sobası yardım aracına yüklenerek Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gönderildi.