Karabük’ün Eskipazar ilçesinde 11.75 kilometre yola sıcak asfalt serildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eskipazar Kaymakamı Davut Boztaş, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, İl Genel Meclis üyeleri Sırrı Şen ve Sunay Yaka ile birlikte alt yapı çalışmalarını inceledi.

Vali Gürel ve beraberindekiler, Orta köyü Tepe Mahallesi’nde devam eden sıcak asfalt çalışmaları ile Beytarla-Çaylı-Kabaarmut köyü grup yolunda tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. 2023 yılında Eskipazar ilçesinde 11.75 kilometre köy yolunun sıcak asfalt ile buluşturduklarını ifade eden Vali Gürel, sıcak asfaltla kaplanan yolların ilçeye ve yolları kullanacak vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.