Karabük’ün Eskipazar ilçesinde çalışmaları tamamlanan Eskipazar Haslı Göletinde sular yükseliyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DSİ’nin tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktığı belirtildi. Açıklamada, Karabük ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı aktarıldı.

10 Mart 2023 tarihinde su tutma işlemine başlanılan Karabük Haslı Göletinde son yağışlarla birlikte tam kapasite dolduğunu ve dolu savağın çalıştığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Akif Balta, temelden yüksekliği 48 metre ve toplam depolama kapasitesi 548 bin metreküp olan gölette depolanacak su ile 2 bin 450 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi. Balta, "Eskipazar Haslı Göleti ile 2023 birim fiyatları ile ülke ekonomisine 10 milyon 216 bin 412 TL katkı sağlaması hedeflenmektedir" dedi.