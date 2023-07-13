Çevresindeki toprak kaymaları nedeniyle daha önce geçici olarak boşaltılan Eskipazar Devlet Hastanesinin güçlendirilerek yeniden hizmete açılabilmesi için çalışma başlatıldı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç’ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaretinde gündeme getirdikleri Eskipazar Devlet Hastanesinin yeniden hizmete alınması konusunda ilk adım atıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve uzmanlardan oluşan bir ekip, Eskipazar’a gelerek hastanede incelemelerde bulundu.

Hastanede hazır bulunan İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden de bilgi alan ekip, oluşturacağı raporu Sağlık Bakanlığına sunacak. Hastanenin güçlendirme yapıldıktan sonra yeniden hizmete alınabileceği kanaatini bildiren ekibe, AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı Ali Ünal da eşlik etti.

Hastanede yapılacak güçlendirme çalışmalarının bakanlığın kararının ardından başlayacağı öğrenildi.