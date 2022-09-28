Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Çalışanın maaş artışıyla kazanacağı refahın uzun soluklu olabilmesi, kalıcı bir refah sağlayabilmesi için diğer bir önemli adım olan gelir vergisi düzenlemesinin de süratle yürürlüğe sokulması gerekir” dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Çalışanın maaş artışıyla kazanacağı refahın uzun soluklu olabilmesi, kalıcı bir refah sağlayabilmesi için diğer bir önemli adım olan gelir vergisi düzenlemesinin de süratle yürürlüğe sokulması gerekir” dedi.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, çalışanların, enflasyonun telafisi amacıyla yapılan maaş artışlarından azami faydayı sağlayabilmesi için gelir vergisi matrah dilimlerinin enflasyonla orantılı şekilde artırılması gerektiğini söyledi. Mevcut durumda, maaş artışının kısa bir süre içerisinde daha yüksek gelir vergisi kesintisiyle etkisiz kaldığını belirten Eskinazi, "Günümüz şartlarında, matrah dilimleri çalışanın satın alma gücündeki değişikliklere uyum sağlamada geride kalıyor ve çalışanın enflasyon karşısında sabit kalan gelirinin daha fazla vergilenmesine sebep oluyor. Buna çözüm getirmek için ya vergi dilimleri enflasyona duyarlı bir şekilde oluşturulmalı ya da enflasyon belli bir seviyeye düşene kadar sabit gelir vergisi oranına geçilmeli” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yılbaşından itibaren her kesimden çalışanın maaşının ciddi şekilde artırılarak enflasyonun yol açtığı refah kaybının giderileceğine yönelik açıklamasını son derece yerinde bulduklarını ifade eden Eskinazi, “Çalışan maaşlarının yüksek oranlarda artırılması çok önemli bir adım ancak çalışanın maaş artışıyla kazanacağı refahın uzun soluklu olabilmesi, kalıcı bir refah sağlayabilmesi için diğer bir önemli adım olan gelir vergisi düzenlemesinin de süratle yürürlüğe sokulması gerekir. Aksi takdirde çalışanın gelirinde gerçekleşen artış onun kısa bir süre içerisinde bir üst vergi dilimine geçmesine ve daha çok gelir vergisine tabi olmasına sebep oluyor. Kısacası, aldıkları zammı vergi olarak geri verip yine önceki gelir durumlarına dönüyorlar” ifadelerini kullandı.