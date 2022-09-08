Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir’in 2021 yılında ihracatını yüzde 27 artışla 14 milyar 815 milyon dolara çıkararak Ege Bölgesi ihracatının yüzde 53’ünü tek başına gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir’in 2021 yılında ihracatını yüzde 27 artışla 14 milyar 815 milyon dolara çıkararak Ege Bölgesi ihracatının yüzde 53’ünü tek başına gerçekleştirdiğini açıkladı.

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle açıklama yayımlayan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Homeros’un ’Gök kubbenin altındaki en güzel şehir’ olarak betimlediği İzmir, 8 bin 500 yıllık tarihi boyunca ihracat, sanayi, tarım, turizm ve fuarcılık alanlarında her zaman öne çıktı. Türkiye’de ihracatın başladığı yer konumundaydı, hala ülkemizin en fazla ihracat yapan ikinci ili. İzmir 2021 yılında ihracatını yüzde 27 artışla 14 milyar 815 milyon dolara çıkararak Ege Bölgesi ihracatının yüzde 53’ünü tek başına gerçekleştirdi. Mustafa Kemal’in söylediği gibi ’Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferle taçlandırılmazsa meydana gelen zaferler payidar olmaz.’ Geçmişimizde; bir milleti bir ülkeyi yeniden ayağa kaldırıp, her anlamda tam bağımsızlık sağlamış bir mücadele, bir emek, bir akıl ve bir strateji var." dedi.

İhracatçılar olarak, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için 7 gün 24 saat üretmeye ve ihracat rekorları kırmaya devam edeceklerini belirten Eskinazi, "İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıldönümünde bize bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm askerlerimizi saygı ve şükranla anıyorum. Farklı kültürlerin, inançların binlerce yıldır bir arada barış içinde yaşadığı kadim İzmir, hep var ol" ifadelerini kullandı.