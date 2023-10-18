Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Müzeyyen Aygün, eskimiş ve yıpranmış eşarpları sürdürülebilir tasarım ile tekrar ekonomiye kazandırıyor.

Aygün’ün, ekonomiye kazandırdığı ’Sürdürülebilir tasarımlar’ ismini verildiği trençkot kişisel sergisi, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kavasoğlu ve ilçe protokolünün katılımı ile halkın izlenimine sunuldu.

Aygün, yaptığı açıklamada, "Sürdürülebilir tasarımlar adlı sergimde 15 tane trençkot bulunmaktadır. Bu trençkotları, eski, yıpranmış en az 20 yıllık eşarpları keserek çift yönlü yapışkan telayla yüzeye yapıştırarak zig zag tekniği kullanarak aplike yaptım. Tekstil ve moda tasarımı ürünlerinin sürdürülebilirlik kapsamında aplike tekniği ile geri kazanımı, atığı değerli bir materyal haline getirir. Gerek atık gerekse el işçilik değeri yüksek tekstil materyalleri aplike tekniği ile oluşturulan farklı tasarımlar ile yeni bir yaşam döngüsü oluşturulur. Aplike tekniği ile hızlı tüketimin neden olduğu kullanılmayan tekstil ürünlerinden güncel kullanılabilir ürünler oluşturulması ile yenilikçi, sürdürülebilir bir çözüm sunulmaktadır. Günümüz modern dünyasında gerek tüketici öncesi tekstil atıkların gerekse yaşam döngüsünü tamamlamış tüketici sonrası tekstil atıkların geri dönüşüm yöntemi ile değerlendirilebilmesi sürdürülebilirlik açısından büyük bir öneme sahiptir. Süsleme tekniklerinden olan aplike tekniği sürdürülebilir tasarımda geçmişten günümüze kullanılan bir tekniktir. Trençkot tasarımlarımda aplike tekniği ile eski eşarpları değerlendirerek sürdürülebilir tasarıma katkı sağlamaya çalıştım. Sergimde tüketici sonrası tekstil atıklarının ileri dönüşüm yöntemi ile yeni giysilerde hayat bulması sağlandı. İleri dönüşümde ürün tamamen başka bir ürüne dönüşmektedir. Eski eşarp desenlerini keserek kumaş yüzeyine aktararak trençkotlar diktim. Trençkotların hepsi aynı kalıbı baz alarak tasarlandı. Çok farklı modeller tasarlasaydım daha fazla kumaş ve atık malzeme oluşacaktı. Aynı baz kalıbı kullanarak bunları aplike tekniğiyle yüzeylere bezeyerek veya süsleyerek yeni sürdürülebilir tasarımlar oluşturdum. Böylece sürdürülebilir tasarıma katkı sağlayarak farkındalık oluşturmaya çalıştım" dedi.

Aygün, DPÜ Gediz Meslek Yüksekokulundaki sergisinin 22 Ekim gününe kadar gezilebileceğini sözlerine ekledi.