Eskimalatya’nın Sağlık Merkezi ihtiyacını gidermek için mülkiyeti Malatya Battalgazi Belediyesi’ne ait olan 5 dönümlük alan üzerinde geçtiğimiz Kasım ayında yapımına başlanılan 2 katlı Sağlık Merkezi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Eskimalatya’nın Sağlık Merkezi ihtiyacını gidermek için mülkiyeti Malatya Battalgazi Belediyesi’ne ait olan 5 dönümlük alan üzerinde geçtiğimiz Kasım ayında yapımına başlanılan 2 katlı Sağlık Merkezi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Eskimalatya’da bulunan mevcut Semt Polikliniğinin ihtiyaca cevap verememesi ve vatandaşların sağlık alanında kaliteli hizmet alabilmesi için harekete geçen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, meclis kararıyla Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi üzerinde bulunan ve mülkiyeti Battalgazi Belediyesi’ne ait olan 5 dönümlük alan, 2021 yılının Ocak ayında Sağlık Merkezi’nin yapımı için Sağlık Bakanlığı’na devredilmişti. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından Başkan Güder’in yoğun gayretleri sonucunda geçtiğimiz Kasım ayında ilk kazması vurulan Sağlık Merkezi yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İçerisinde, Genel Cerrahi Polikliniği, Kadın Doğum Polikliniği, Çocuk Polikliniği, Dahiliye Polikliniği, Radyoloji Polikliniği, Kurak burun boğaz Polikliniği, Göz Polikliniği, Ortopedi Polikliniği ve Acil bölümünün de yer alması planlanan 2.katlı Sağlık Merkezi’nin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Eskimalatya’nın bir sorununu daha çözüme kavuşturmanın haklı gururunu yaşayan Güder, “Sorunların çözümü noktasında iletişim kanallarımızın hep açık olması lazım. İstişare bizim kültürümüzde de var. Eskimalatya’mızın sağlık merkezi alanında sorunları vardı ve bizde istişare ederek bu soruna Battalgazi Belediyesi olarak çözüm ürettik. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek ve ayağına gidip onların ihtiyaçlarını gidermek bizim boynumuzun borcudur. Kadim Battalgazi’mizde her yeni güne nasıl ileriye bir adım daha atarız? Bu düşünceyle başlıyoruz. Eskimalatya’daki Sağlık Merkezimizin çalışmaları aralıksız sürüyor. İnşallah en kısa sürede çalışmalar tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunarız” dedi.