Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya’nın köklü tarihini ve zengin kültürel mirasını daha fazla insanın keşfetmesi için attığı önemli adımlara bir yenisini daha ekledi. 96 milyonluk dev projeyle Eskimalatya yeni meydanına kavuşurken tarihi dokuyla bir bütünlük oluşturuyor.

Seyid Battalgazi öncesinde tarihi Hititlere kadar uzanan Eskimalatya, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in liderliğinde yeniden hayat bulacağı yeni yüzüne kavuştu. Eskimalatya’nın yeniden canlandırılması amacıyla 96 milyonluk yatırım yapılan dev proje, bölgenin kalkınmasına öncülük edecek.

Eskimalatya Meydanı’nda açıklamalarda bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya’nın tarihi yerleşim yeri Eskimalatya’nın tarihi ile yeniden canlandırılması için önemli adımlar atıldığını vurgulayarak, “Kervansarayları, camileri, kümbet ve surlarıyla beraber Eskimalatya bir açık hava müzesi halinde. Bizim bu açık hava müzesini vatandaşın cazibesini daha çok sağlayacak şekilde dizayn etmemiz gerekiyordu. Bu meydanı yapmamızdaki amacımız Eskimatya açık hava müzesini turizmin, turistlerin istifadesine sunmak” dedi.

“Esnafımız ticaretine burada devam edecek”

Tarihi eserlerle bütünleşecek bir çarşı oluşturulduğunu belirten Başkan Güder, “Önümüzdeki günlerde esnafın ticaretini devam ettirebilmesi için konteynerdeki yerlerinden buraya taşıyacağız. Ayrıca kadınların gelir elde etmesi için evlerinde ürettikleri ürünleri bu çarşıda satabilmeleri için bir kooperatif kurduk. Çok yönlü çarşımız bölgenin ekonomik olarak kalkınmasında büyük rol oynayacak” şeklinde konuştu.

“Meydanı Türkiye çapında tanınan bir mekan haline getireceğiz”

Başkan Güder, Tarihi Kentler Birliği’nden ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Projesi ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’ndan ödül aldığını hatırlatarak, “Yaptığımız çalışmanın tarihi dokuya uygun olması nedeniyle ödül aldık. Ayrıca, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde surlarla bütünleşecek bir yapıyı surların içine yapmak için çalışmalara başlayacağız. Böylece vatandaşların bu projeye uygun olarak kentsel dönüşümleri gerçekleşmiş olacak. Buralarda amacımız butik oteller, özellikle yöresel yemeklerin yapılmış olduğu mekanlar, konutlar inşa edip dışarıdan gelecek insanları, yazları Malatya’ya gelen turistlere rahat ettirmek, ihtiyaçlarını buradan gidermelerini sağlamak istiyoruz. Burayı Türkiye çapında, dışarıda tanıtılan bir yer haline getireceğiz“ ifadelerini kullandı.