Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.Grupta bugün oynanacak Eskil Belediyespor ile Develigücü maçı, Develigücü futbolcularının yedikleri yemekten zehirlenmeleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.Grupta bugün oynanacak Eskil Belediyespor ile Develigücü maçı, Develigücü futbolcularının yedikleri yemekten zehirlenmeleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.Grupta ligin 9. hafta müsabakasında Eskil Belediyespor ile Develigücü arasında oynayacak olan müsabaka ertelendi. Develigücüspor Kulübü’nde futbolcuların gıda zehirlenmesi sonrası yapılan erteleme başvurusu dün Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğü tarafından kabul edilerek ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada; “26.11.2022 Cumartesi günü saat 14.00’de Dağılgan 1 Nolu Sentetik Sahasında Eskil Belediyespor ile Develigücüspor takımları arasında oynanması gereken Bölgesel Amatör Lig 6.Grupta 9.hafta müsabakası Develigücüspor Kulübü’nün 18 futbolcusunun zehirlenmesinden dolayı 2022-2023 sezonu amatör futbol liglerinde uygulanacak esaslar kitapçığının 30. Ve 31 sayfalarında yer alan müsabakaların ertelenmesi başlığı altında bulunan hükümler doğrultusunda Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihte oynatılmak üzere ertelenmiştir” denildi.