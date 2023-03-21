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Goller: Hazar Toprak (dk. 90+3) (Eskil Belediyespor), Akın Arıcan (Dk.11, 12, 56 ve 68) (Talasgücü Belediyespor)

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 19. hafta maçında Talasgücü Belediyespor, deplasmanda Eskil Belediyespor’u 4-1 mağlup etti.

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