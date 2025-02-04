Gaziantep’in Araban ilçesinde, 46 yıldır kullanımda olan, Eski Altıntaş köprüsünün yerine yenisinin yapılması için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan inşaat çalışmasında sona gelindi.

AK Parti Araban İlçe Başkanı Seydi Vakkas Ömeroğlu köprü için yaptığı açıklamada, ’’Araban ilçesi merkezine 4 kilometre uzaklıkta Karasu Çayı üzerinde yer alan 4 metre genişliğinde 56 metre uzunluğundaki 46 yıldır kullanımda olan köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Eskiyen Araban Eskialtıntaş Köprüsü’nün yerine Gaziantep Büyüşehir Belediyesince, Araban ve Yavuzeli ile tarihi Rumkale’ye bağlayan ve köy grup yolları için oldukça önem arzeden Eskialtıntaş Köprüsünü yeniden inşa edilmeye başlandı. Araban ilçesini Yavuzeli ilçesine ve tarihi Rumkale ile kırsal mahalle grup yollarına bağlayan köprü 70 metre uzunluğunda, 13 metre eninde prefabrik kirişli üç açıklıklı 4 ayaklı şeklinde modern bir köprü olarak inşa edildi. Toplam 27 adet prefabrik kirişlerden oluşan Araban Eskialtıntaş köprüsünün inşaat çalışmalarında sona geldi’’ dedi.

Yeni köprü yapımı için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür eden Ömeroğlu, en kısa zamanda yeni köprünün ulaşıma açılacağını belirtti.