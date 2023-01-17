Adıyaman Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan el işi kursunda eski ve yıpranmış gelinlikler, el emeği göz nuru çalışmalarla yeniden tasarlanarak piyasaya sunuluyor.

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan el işi kursunda eski ve yıpranmış gelinlikler, el emeği göz nuru çalışmalarla yeniden tasarlanarak piyasaya sunuluyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Sıratut Mahallesi’nde kadınlara yönelik açmış olduğu el işi kursunda yaklaşık eski ve yıpranmış gelinliklerin tamiri yapılıyor. 20 Kursiyerin yer aldığı kursta, ayda 150’ye yakın gelinlik elden geçiyor. Kursiyerler tarafından el emeği göz nuruyla elden geçirilen gelinler yeniden tasarlanarak göz alıcı bir hale getiriliyor. Piyasada değeri 15-25 bin TL arasında değişen ama gördüğü hasarlardan dolayı kullanılamayan gelinlikler kursiyerler tarafından yapılan çalışmalarla yeniden kullanılabilir hale getiriliyor. Eski zamandan günümüze kadar kalan gelinlikler üzerinde ise yine kursiyerler tarafından yapılan yeni tasarımlarla dikkat çektiriyor. Tamiri yapılamayacak hale gelen gelinliklerden alınan parçalarla da ise çocuklar için yeni gelinlikler dikiliyor. Gelin duvağı, kınalık, bindallık tarzında birçok ürün tamiri ve üretimi yapan kursiyerler hem meslek öğreniyor hem de kendi aile bütçelerine destek sunuyor.

Gelinliğe dair her türlü tasarım ve bakımı yaptıklarını dile getiren Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticilerden Ayşe Özaltay, “Gelinlik tamiratı yapıyoruz. Eski gelinliklerde geri dönüşüm olarak çalışıyoruz. Gelinlerimizin boncuklarından, dantellerinden, ipliklerinden duvak çalışması yapıyoruz. Burada haftada 25 taneye yakın tamiratımız oluyor, aylık 100-150’ye yakın gelinlik tamiratı yapıyoruz. Ayda 25 taneye yakın duvak çalışmamız oluyor. Gelinliklerimizin tamirat işlerinde üst bölümleri yırtılmış olanları etek kısımlarını alıyoruz çocuk gelinlikler dikiyoruz. Çocuk abiyeleri, nişan kıyafetleri dikiyoruz. Bu yaptıklarımızı da esnaflara satıyoruz. Gelinlik, nişan tuvaleti, abiyelerimiz, kınalık, bindallık, gelinliğe dair her şey üretimini yapabiliyoruz, çıkışını da yapabiliyoruz. Bizler 5 yıldır bu işin içerisindeyiz” dedi.

Kursiyerlerden Zeynep Özgül ise “Duvak yapıyoruz, boncuk işleme, gelinlik tamiratı, üzerine nakışlar işliyoruz. Bu tür şeyler yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden Ayşe Sevda Sapdüzen, “Ben 6 ay oldu buradayım. Gelinlik tamiratları yapıyoruz, duvaklara çiçek işlemesi yapıyoruz. Boncuk işliyoruz, meslek ediniyoruz. Buradaki arkadaşlıklar çok güzel. Hep birlikte burada hem eğleniyoruz hem de çalışıyoruz, ücret kazanıyoruz” diye konuştu.