Kavga anı ise saniye saniye cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehirlerarası otobüs terminalinde tesadüfen denk geldiği eski sevgilisinin yanından erkek görünce yanlarına gitti. Burada tartışmaya başlayan eski ve yeni sevgili kısa sürede içinde yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Şahıslar, bir süre birbirlerine acımasızca vurduktan sonra çevredekilerin araya girmesiyle kavgayı sona erdirdi.

Bursa’da bir genç şehirlerarası otobüs terminalinde gördüğü eski sevgilisinin yanındaki yeni sevgilisini tekme tokat dövdü. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

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