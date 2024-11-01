Van Valisi Ozan Balcı, eski Van şehri içerisinde bulunan ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği tarihi alanda incelemelerde bulundu.

Van Valisi Ozan Balcı, eski Van şehri içerisinde bulunan ve restorasyonları devam eden başta 750 yıllık tarihî Ulu Camii olmak üzere Kızıl Minareli Camii, Miri Ambarı ve tarihi handa incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Balcı, “Eski Van şehrini özüne uygun olarak ayağa kaldırma çalışmalarımız kapsamında başta 750 yıllık Ulu Cami olmak üzere, Kızıl Minareli Cami, Miri Ambarı ve Tarihi Hanın restorasyonu hızla sürüyor. Valiliğimizin koordinasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde devam eden restorasyonlar bittikten sonra bu eserlerimiz ilimizin tarih, turizm ve kültürüne büyük katkı sağlayacak” dedi.