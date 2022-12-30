Eski Ülkü Ocakları Başkanı Ateş, Çukurambar’daki işyerinin önünde motorsikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Ateş ve Selman Bozkurt yaralandı. Yakındaki bir hastaneye kaldırılan Ateş, kurtarılamadı.

Alev ve dumanlar arasında kalan 7 kişiyi ekipler kurtardı

Alev ve dumanlar arasında kalan 7 kişiyi ekipler kurtardı

Ankara’nın Çukurambar semtinde Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Ateş, kaldırıdığı hastanede hayatını kaybetti.

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