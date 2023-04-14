Eskişehir’de yangın söndürme malzemeleri satan Murat Karaduman’ın eski tüplerden yaptığı çizgi film figürleri çevredeki insanların dikkatini çekerken, dükkânın da maskotu oldu.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Şirinyer Sokakta yangına karşı tüp ve araçlar satan esnaf Murat Karaduman, çocuklarının fikir vermesiyle, eski yangın söndürme tüplerinden ikisini işletmenin maskotu haline getirdi. Normalde kırmızı olan tüpleri mavi ve sarıya boyayan Karaduman çizimleri, taktığı baret ve gözlerle tüplere çizgi film karakteri formu verdi. Şekil verdikleri maskotlarını dükkânının önüne koyan Karaduman, sokaktan geçen vatandaşalar ve çevre esnafın yoğun ilgisine maruz kalıyor.

Özellikle ilk kez görenlerin ve turistlerin maskotlarla sık sık fotoğraf çekindiğini anlatan Murat Karaduman, “Dükkânımızda bunun gibi birkaç tane eski yangın söndürme tüpümüz vardı. Çocuklarım bunlara şekil verip, boyamayı teklif etti. Benim de kafama yatan bu fikri sonrası, önce çizgi film karakterlerinin şeklini vermeye çalıştım sonra da gördüğünüz renklere boyadım. Sadece dükkanımın değil sokağımızın maskotu oldu. İlk kez görenler ve özellikle turistler çok beğeniyorlar, nasıl yaptığımı soruyorlar. Sık sık hatıra fotoğrafı çektiriyorlar” dedi.