Türkiye Büyük Millet Meclisi geçmiş dönem Başkanı Cemil Çiçek, "Vakıflar olmasaydı Kıbrıs’ın bize ait olduğunu ispat edecek elimizde belge veya vesika yoktur anlamı çıkar. Onun için vakıf deyip geçmeyelim bu coğrafyanın ebedi vatan olduğunun en önemli teminatı biz siz değil bu vakıflardır” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi geçmiş dönem Başkanı Cemil Çiçek, "Vakıflar olmasaydı Kıbrıs’ın bize ait olduğunu ispat edecek elimizde belge veya vesika yoktur anlamı çıkar. Onun için vakıf deyip geçmeyelim bu coğrafyanın ebedi vatan olduğunun en önemli teminatı biz siz değil bu vakıflardır” dedi.

Türkiye Odalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıkloğlu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi geçmiş dönem Başkanı Cemil Çiçek Elazığ Valiliği ve belediyesini ziyaret ettikten sonra Dumandağ Vakfının açılışına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan TBMM geçmiş dönem Başkanı Cemil Çiçek, "Vakıf deyip gelip geçmeyin Vakıflar bu coğrafyanın tapularıdır. Bize ait olduğunun en önemli tapusu vakıflar ve eserleridir. Bunu da şuradan söylüyoruz. Teorik olarak değil ben 4 buçuk sene Kıbrıs işlerine de baktım. Halen Rumlarla zaman zaman müzakerelerimiz olur. Toprak sizindi bizimdi şu kadarı sizindi bu kadarı bizimdi halen daha toplumlar arası müzakerelerde dayandığımız en büyük teminat oradaki Lala Mustafa Paşa Vakfı ve eserleridir. Vakıflar olmasaydı Kıbrıs’ın bize ait olduğunu ispat edecek elimizde belge veya vesika yoktur anlamı çıkar. Onun için vakıf deyip geçmeyelim bu coğrafyanın ebedi vatan olduğunun en önemli teminatı biz siz değil bu vakıflardır. Bu aile de böyle bir tapuya vesile olmuş oluyor ondan dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Aile hayatı içerisinde yokluk da varlık da paylaşılıyor"

Cumhuriyetin 100’üncü yılını kutlayacaklarını da aktaran Çiçek, “100 yıl içerisinde ekonomik olarak iyi zamanlarımız da oldu sıkıntılı zamanlarımız da oldu. 1929 buhranı ikinci harbi her şeyin vesikaya bağlandığı dönemler, uzunca bir süre millet olarak biz yüksek enflasyonla yaşadık. Yeni karşılaştığımız bir şey olarak söylemiyorum. Bu 100 yıl içerisinde iki ve üç haneli enflasyonları yaşadık. Kuyruklar ve yokluklar oldu. Daha yakın bir tarihe gelinceye kadar da bu toplumda sosyal güvenlik sistemi oturmamıştı. O yüksek enflasyonun yaşandığı dönemlerde nerdeyse nüfusun ancak 3’de 1’inin SSK’sı vardı geri kalanının yoktu. Yüksek enflasyon sosyal güvenlik yok ekonomik buhran var ama buna rağmen bu toplumda herhangi bir isyan hareketi olmadı. Darbe gibi akılsızlıkların dışında isyan ve toplu kalkışma olmadı. Bunun iki tane önemli, kurumsal sebebi var. Bu ikisine bu ülkenin insanları azami hassasiyeti göstermesi lazım. Bunlardan bir tanesi Türk ailesidir. Aile deyip geçmeyin maalesef önemli sıkıntılarımız var. Çünkü aile hayatı içerisinde her şey paylaşılıyor. Yokluk da paylaşılıyor varlık da paylaşılıyor. Halbuki batı toplumlarında bu yok. Bireysel yaşama var herkes kendisi için yaşıyor. Öbürüne devlet baksın diyor bizde ise aile dayanışması bu toplumsal isyan hareketinin en büyük engellerinden bir tanesidir ikincisi ise vakıflardır. Özellikle Ramazan ayında ve daha sonra imkanları olanlar ister zekat olarak ister zekatın dışında vakıflar aracılığıyla veya bireysel olarak sağladığı imkanlar sebebiyledir ki bizim insanımız kendi problemlerini hiç olmazsa böyle bir meşguliyet içerisinde çözebilme imkanını bulabilmiştir" şeklinde konuştu.

Programa, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra TBMM eski dönem Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eski Tarım ve Orman Bakanı Kutbettin Arzu, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Kredi Garanti Fonu Başkanı Erdoğan Özegen ve Ticaret Sanayi Odası ve Ticaret Borsası üyeleri katıldı.