Tayvan’ın eski lideri Ma Ying-jeou, Tayvan ve Çin halkının aynı soydan geldiğini işaret ederek, "Tayvan Boğazı’nın her iki yakasındakiler Çinlidir ve her ikisi de Yan ve Sarı İmparatorların torunlarıdır" dedi.

Çin ile egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan’ın eski lideri Ma Ying-jeou, Çin’in Nanjing şehrinde bulunan ve Çin Cumhuriyetinin kurucusu sayılan Sun Yat-sen’in anıt mezarını ziyaret etti. Ma burada yaptığı konuşmada, Sun Yat-sen’in 1911 yılında son Çin imparatorunu devirip Çin Cumhuriyeti’ne hayat vermesine övgüde bulundu. Ma, "Tayvan Boğazı’nın her iki yakasındaki insanlar Çinlidir ve her ikisi de Yan ve Sarı İmparatorların torunlarıdır. İki tarafın barışı sağlamak, savaştan kaçınmak ve Çin’i yeniden canlandırmak için birlikte çalışacağını içtenlikle umuyorum" diye konuştu. Ma, Tayvan Boğazı’nın her iki yakasında yaşayan halkın barıştan sorumlu olduğunu ve bunun için daha çok çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Ma’nın ziyareti, 1949’dan bu yana Tayvan’ın eski ya da görevde olan bir liderinin Çin’e ilk ziyareti oldu. 2008-2016 yılları arasında Tayvan liderliği yapan Ma’nın, Çin ziyaretinde herhangi bir üst düzey Çinli liderle görüşmesi beklenmiyor.

Tayvan’da iktidardan Ma’ya eleştiri

Tayvan’da iktidardaki Demokratik İlerici Partisi (DPP) ise Ma’nın Çin ziyaretine tepki gösterdi. Partinin milletvekilleri, geçtiğimiz Pazar günü Honduras’ın Tayvan ile diplomatik ilişkileri keserek Çin’in tarafına geçtiğini ve böyle kritik bir dönemde Ma’nın neden Çin’e gittiğini merak ettiklerini ifade etti.

Ma’nın partisi ve Tayvan’ın ana muhalefet partisi Kuomintang (KMT) Çin ile yakın ilişkileri savunurken, DPP ise Tayvan’ın Çin’den bağımsız olduğunu iddia ediyor.

Çin-Tayvan arasındaki egemenlik ihtilafı

Pekin yönetimi, Tayvan’ın Çin’in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu iddia ediyor. Çin yönetimi, "barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan’ın idaresini eline almayı isterken, bu doğrultuda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. Pekin ayrıca, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak değerlendiriyor.