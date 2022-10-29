Tekirdağ Çorlu’da atıl vaziyetteki tavuk çiftliğinde geri dönüşüm atıkları ve ahşap bina alev alev yandı.

Tekirdağ Çorlu’da atıl vaziyetteki tavuk çiftliğinde geri dönüşüm atıkları ve ahşap bina alev alev yandı.

Yangın, sabaha karşı Hıdırağa Mahallesi Sürek Çayırı mevkiindeki atıl vaziyetteki eski tavuk çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden geçen treninin makinisti alevleri görüp itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, sabah aydınlanana kadar yangın söndürme çalışması yaptı. Yanan ahşap bina kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor.