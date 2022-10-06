Kayseri’de bir kişi, eski sevgilisinin arkadaşı tarafından darp edilerek alıkonuldu. Darp ettikleri şahsın ellerini bağlayarak videoya çeken 1’i kadın 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri’de bir kişi, eski sevgilisinin arkadaşı tarafından darp edilerek alıkonuldu. Darp ettikleri şahsın ellerini bağlayarak videoya çeken 1’i kadın 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre F.A., eski sevgilisi K.M.’nin arkadaşı T.H. ile karşılaştı. İddiaya göre T.H., F.A.’yı darp ederek K.M. ve B.C. ile birlikte Hunat Mahallesi’ndeki bir ikamete götürdü. Burada F.A.’nın ellerini bağlayarak darp etmeye devam eden şüpheliler, F.A.’yı video kaydına aldıktan sonra telefon ve cüzdanını gasp ederek kayıplara karıştı. Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda T.H., K.M. ve B.C. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.