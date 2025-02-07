Bolu’da yabancı uyruklu kadın, sokak ortasında tartıştığı eski sevgilisini bıçakla kafasından yaraladı.

Olay, Köroğlu Mahallesi Özşen sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kadın R.K.S. (35) eski sevgilisi olduğu iddia edilen S.A. (52) ile sokak ortasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle R.K.S., çantasından çıkardığı bıçakla S.A.’yı kafasından yaraladı. Kavga sesleriyle çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapılan S.A., hastaneye gitmeyi reddetti. Polis ekipleri R.K.S. ve S.A.’yı gözaltına aldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.