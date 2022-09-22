Niğde Belediyesi, kentin çehresini değiştirecek devasa bir proje için daha harekete geçti. Eski Sanayi Sitesi’ndeki 10 hektarlık alanda ve 347 parselde başlatılan ’Eski Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’ çerçevesinde, boşaltılan 85 dükkandan 33’ünün yıkımı tamamlandı.

Niğde Belediyesi, kentin çehresini değiştirecek devasa bir proje için daha harekete geçti. Eski Sanayi Sitesi’ndeki 10 hektarlık alanda ve 347 parselde başlatılan ’Eski Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’ çerçevesinde, boşaltılan 85 dükkandan 33’ünün yıkımı tamamlandı.

Yıkım çalışmalarının devam ettiği Eski Sanayi Sitesi’nde, bu güne kadar 347 parselin 260’ı üzerinde uzlaşma sağlandı. 120 metrekare ve 60 metrekarelik yeni dükkanlar Eski Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesiyle ilgili çalışmalar hakkında değerlendirme yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Uzlaşma sağlanan hak sahiplerine Hıdırlık mevkiinde Niğde Belediyesi tarafından yaptırılan Yeni Sanayi dükkanlarından 120 metrekare ve 60 metrekare ebatlarındaki dükkanlar veriyoruz. Bugüne kadar 164 hak sahibine 120 metrekare, 85 hak sahibine de 60 metrekare dükkan verdik” dedi.

Kiracılar da mağdur edilmedi

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Eski Sanayi Sitesi’nde kiracı konumunda olan esnafı da mağdur etmediklerini belirterek; “Eski Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren ve dükkan alma hakkı kazanan 92 kiracı hak sahibine 28 adet 120 metrekarelik dükkan ve 64 adet de 60 metrekarelik dükkanı kura ile verdik” açıklamasında bulundu. Eski Sanayi Sitesi’nden boşaltılan 85 dükkanın Hıdırlık mevkiindeki yeni Sanayi Sitesi’ne taşındığını da bildiren Başkan Özdemir, boşaltılan dükkanlardan 33’ünün yıkımının tamamlandığını ve alanda taşınma ve yıkım işleminin devam ettiğini kaydetti. Başkan Özdemir, bir taraftan Niğde’nin ve Türkiye’nin en önemli projelerinden biri olan ’Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme Projesi’, diğer yandan kentin çehresini değiştirecek ’Eski Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin büyün hızıyla devam ettiğini vurguladı. Projelerin tamamlandığında Niğde Kalesi ve çevresinin yanı sıra Eski Sanayi Sitesi bölgesinin modern bir görünüme kavuşacağını söyleyen Başkan Özdemir; “Yüzyılın projesi diyebileceğimiz projelerimiz; kentimizin turizmine, ekonomisine, kültürüne önemli ölçüde katkı sağlayacak. Şu anda yıkım işlemleri devam eden Eski Sanayi Sitesi’nde yapılacak işyerleri, konutlar ve sosyal donatı alanları, bölgeyi Niğde’nin adeta vitrini haline getirecek” diye konuştu.

Başkan Özdemir, Eski Sanayi Sitesi’nden, Niğde Belediyesi tarafından Hıdırlık Mevkiinde yaptırılan modern dükkanlara taşınan hak sahiplerinin, hem fiziki şartlar hem de dükkanların otobana yakın olması nedeniyle avantajlı konumda olacaklarını da sözlerine ekledi.