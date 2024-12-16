Adıyaman’da, kullanılmayan eski sağlık ocağı binasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Yenigüven köyünde bulunan kullanılmayan eski sağlık ocağı binasında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olayı gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.