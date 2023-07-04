Denizli’nin Buldan ilçesinde sağlık ocağının taşınması kararının ardından boşaltılan Mehmet Terzioğlu Sağlık Ocağı bahçesindeki görüntüler yürekleri sızlatıyor.

Buldan ilçe merkezi Akçalar Camisi altında bulunan sağlık ocağının, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan yeni binasına taşınmasıyla boşaltılan Mehmet Terzioğlu Sağlık Ocağı binası sahipsiz kaldı.

Bahçesinde özellikle geceleri içkilerin içilerek gürültü yapıldığını dile getiren mahalle sakini İbrahim Yanık, “Buraya gelenlere gerekli uyarıları yapmamıza rağmen zaman zaman bizleri tehdit ediyorlar. Boş şişeleri ve kutuları gelişigüzel çevreye atıyorlar. Binanın boş olmasından dolayı kontrol edilemiyor. Buraya acilen kamu hizmet binası veya atıl durumda kalmaması için gerekli özen gösterilmelidir. Yoksa buraya dadanan kişiler binaya zarar verebilirler. Yetkililerimizden hayırseverimizin yaptığı bu esere sahip çıkmalarını istiyoruz” dedi.