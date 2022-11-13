Almanya’nın Nürnberg kentinde Türk vatandaşlarıyla bir araya gelen Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “Türkiye koalisyonla yönetilemez. Bir ortaklı şirketlerinde bir CEO’su var. CEO her Allah’ın günü yönetim kurulunu mu topluyor? Altılı masanın derdi Türkiye yönetmekten çok Recep Tayyip Erdoğan gitsin de gerisi önemli değil” dedi.

Almanya’nın Nürnberg kentinde Türk vatandaşlarıyla bir araya gelen Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “Türkiye koalisyonla yönetilemez. Bir ortaklı şirketlerinde bir CEO’su var. CEO her Allah’ın günü yönetim kurulunu mu topluyor? Altılı masanın derdi Türkiye yönetmekten çok Recep Tayyip Erdoğan gitsin de gerisi önemli değil” dedi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kuzey Bavyera Başkanlığı tarafından Almanya’ya davet edilen eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, eşi Fatma Şeyma Akdağ ile birlikte Nürnberg kentinde Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Akdağ yaptığı konuşmada, “Türkiye koalisyonla yönetilemez. Bir ortaklı şirketlerinde bir CEO’su var. CEO her Allah’ın günü yönetim kurulunu mu topluyor? Altılı masanın derdi Türkiye yönetmekten çok Recep Tayyip Erdoğan gitsin de gerisi önemli değil diye hareket ediyor. Altılı masa Türkiye’yi yönetemez. Bir daha parlamenter sisteme döneceğiz demek, geri gitmek ve irticayı canlandırmaktadır” dedi.

Sosyal medyada çirkin hareketlerin her geçen gün çoğaldığını dikkat çeken Akdağ, “Türkiye’de çok sayıda parti başkanı başta olmak üzere bazı vatandaşlarımız yalan yanlış açıklama ve yorumlarla yeri geldiği zaman demokrat geçinirler, yeri geldiği zaman özgürlükçü geçinirler. Bunları ne demokrasiye nede özgür bir biçimde bir lideri destekleye tahammülleri var. Bunlar hasımsız kişilerdir. Bizler terbiyesizliği yapanlara seçimlerde öyle bir ders verelim ki hadlerini iyi bilsinler. Sosyal medyada kimler nasıl ve ne şekilde hareket ederse etsin bizler yolumuza devam edelim” dedi.

Almanya’daki eğitim sistemine değinen Akdağ, “Almanya’da bizim gençlerimiz, gelenek ve göreneklerimizi unutmadan liyakatli gençler olarak yetişmeleri ve dikkat çekici iyi mesleklerde görev almaları beni mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Gençlerimizle geleceğe büyük umutlarla bakabildiklerini belirten Akdağ, “Ülkemizin geleceğinin en iyi şekilde devamı için siz gençlerimize büyük görevler düşmektedir” dedi.

“Türkiye 100 yılına hazır ülkedir”

Almanya’daki ihtiyaç sahiplerine bile yardım ettiklerini aktaran Akdağ, “Medeniyetimizin özelliği bu. Türkiye’ye gelen Suriyeli kardeşlerimiz için ileri geri konuşanlar var. Türkiye’nin içinde ve dışında muhtaç olanlara sahip çıkma meselesi bizim hayatımızın bereketini artırıyor. Bu arada 15 Temmuz’da hayatını kaybeden UID Kuzey Bavyera kurucusu Serhat Önder kardeşimizi anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Almanya ile Türkiye’yi ayıran özelliklerden biri Almanya’nın alt yapısını çok öncelerde tamamlanmış olmasıdır. Bizde 20 sene içerisinde yapılan atılımlar ve yatırımlar Türkiye’nin 100 yıla hazır olduğunu göstermektedir. Yapılan yollarımız, havaalanlarımız, savunma sanayimizin güçlülüğü 100 yıla hazır olduğumuzun göstergesidir dedi. Şimdi Almanya ile Türkiye’deki yolları karşılaştırırsanız göreceksiniz ki farkımız her geçen gün azalmaktadır. Denizin ortasına havaalanı kuran ülkelerden biri olduğumuz görülmektedir” dedi.

“Cumhurbaşkanımıza diktatör diyenler utansın”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “diktatör” eleştirilerine değinen Akdağ, “Hangi diktatör seçimle geliyor. Dirayetli bir lider olan Cumhurbaşkanımız oy çoğunluğunu almış bir liderdir. Halkoyu ile gelmiş lidere nasıl diktatör olur cevabını siz söyleyin. Altılı masa bir öğrenmiş, seçim yaklaştık siz gideceksiniz. Biz gidersek siz nereye gideceksiniz. Seçim sonrası görülecek kimin nereye gittiğini. Güçlendirilmiş parlamenter sistemini bile açıklamayanların tek amacı Tayyip Erdoğan gitsin de gerisi ne olur bilemiyorlar. Şu anda gelişmekte olan Türkiye 1960-2000 arasında Demirel ve Özal hükümeti hariç 15 koalisyon hükümetiyle yönetilmiş fakat yönetimler 3-4 ayda sona erdiği zamanlar olmuş. Genç nüfusa sahip olan ve gelişmekte olan Türkiye’de her sene 1,5 milyon gence iş bulmak zorunda” dedi.

Terör örgütü PKK/YPG ve FÖTE’ye değinen Akdağ, “Ülkemizde PKK, FETÖ gibi terör örgütlerinin faaliyetlerini benimseyenler, destekleyenler ülkemizin ilerlemesini isterler mi? Terör örgütleriyle işbirliği yapanlar tabi ki Recep Tayyip Erdoğan’ın bir an önce gitmesini isterler. Bizim için Türk-Kürt ayrımı yoktur ve Ülkemizde yaşayan herkes vatandaşımızdır” dedi.

Nürnberg Lades Vatering Restaurant’daki görüşmeye, Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, Din Hizmetleri Ataşesi Fuat Gökçebay, UID Kuzey Bavyera Bölge Başkanı Yılmaz Deliduman, UID Bölge Teşkilatlanmasından Sorumlu Başkan Orhan Orhan, UID Nürnberg Şube Başkanı Salim Elcivan, DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkan Yardımcısı Cemil Kimyacıoğlu, DİTİB Eyüp Sultan Merkez Cami Başkanı Hasan Arslan, DİTİB Nürnberg Eyüp Sultan Cami Kadın Kolları Başkanları, UID Gençlik Kolları Başkanları, Bavyera Türk Alman Tabipler Birliği Başkanı Dr. İsmail Baloğlu, THY Nürnberg Müdürü Abdullah Ömer Çelik’in yanı sıra 250’ye vatandaş katıldı.