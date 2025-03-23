Kocaeli’de Anne Şehir Merkezleri’nde gönüllüler tarafından hazırlanan iftar yemekleri ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırılıyor.

Geleneksel Ramazan kültüründe önemli bir yeri olan komşuluk dayanışması ve paylaşma geleneği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin "Komşuluk Hakkı" adını verdiği projesi ile yeniden hayat buluyor. Eski Ramazanlarda olduğu gibi iftar sofraları paylaşılıyor ve birlik içinde oruçlar açılıyor. Gönüllüler tarafından hazırlanan ev yapımı yemekler, titizlikle paketlenerek ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılıyor ve birlikte iftar yapılıyor. Bu kapsamda İzmit, Derince, Körfez, Gebze ve Darıca ilçelerinde belirlenen aileler ziyaret edilerek Ramazan’ın bereketi paylaşıldı. Eski zamanlarda olduğu gibi kapılar çalınıyor, komşulara sıcak yemekler götürülüyor, iftar sofralarında birlikte dua ediliyor. Böylelikle yardımlaşma kültürü güçlendirilirken, toplumsal birliktelik de pekiştiriliyor. Ramazan ayının sadece bireysel ibadet ve iftar sofralarıyla değil, paylaşma ve dayanışma ruhuyla anlam kazandığını vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile eski Ramazanların sıcaklığını bugüne taşıyor.