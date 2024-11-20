Samsun’da eski çalışanını kaza meselesi yüzünden darp ederek yaralayan eski patron gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Doğal gaz tesisatçısı iş yeri sahibi O.M., eski çalışanı İ.Ş.’nin yanında çalışırken araçla kaza yaptığı ve hasarı ödemediği gerekçesiyle aralarında tartışma çıktı. O.M., İ.Ş.’yi darp ederek yaraladı. O.M. şikayet üzerine Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı ve bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.