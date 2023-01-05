Vatikan’da 31 Aralık’ta hayatını kaybeden 95 yaşındaki eski Papa 16. Benedict, Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlenen cenaze töreninin ardından San Petrus Bazilikası’nın altında bulunan mezarlar odasında defnedildi.

Vatikan’da 31 Aralık’ta hayatını kaybeden 95 yaşındaki eski Papa 16. Benedict, Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlenen cenaze töreninin ardından San Petrus Bazilikası’nın altında bulunan mezarlar odasında defnedildi.

Geçtiğimiz cumartesi günü yaşamını yitiren ve asıl adı Joseph Ratzinger olan eski Papa 16. Benedict için Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’nda cenaze töreni düzenlendi. Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı törende İtalya Başbakanı Georgia Meloni, Çekya Başbakanı Petr Fiala, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un aralarında bulunduğu üst düzey devlet yetkilileri de yer aldı. Yaklaşık 1.5 saat süren cenaze töreninin ardından 16. Benedict’in naaşı, alkışlar eşliğinde San Petrus Bazilikası’ndaki mezarlar odasına götürüldü. Eski papa, isteği üzerine sade bir cenaze töreniyle uğurlandı. 16. Benedict’in naaşının olduğu ahşap tabutun çinko bir tabuta konduğu, daha sonra büyük bir tabuta daha konularak defnedildiği öğrenildi.

31 Aralık’ta hayatını kaybeden eski Papa 16. Benedict’in Aziz Petrus Bazilikası’nda 72 saat boyunca sergilenen naaşını yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etmişti.

600 yıl aradan sonra istifa eden ilk papaydı

John Paul II’nin ölümünün ardından Nisan 2005’te papa seçilen 16. Benedict, Katolik kilisesindeki cinsel istismar skandallarının ardından yaşlılığını gerekçe göstererek 2013’te istifa etmişti. Benedict, 600 yıl aradan sonra istifa eden ilk papa olmuştu.

"Cinsel istismarı biliyordu, sessiz kalmayı tercih etti"

Almanya’da Westpfahl Spilker Wastl hukuk firması, 1945-2019 yılları arasında Münih Başpiskoposluğu’ndaki cinsel istismar iddialarına ilişkin bulguları içeren bir rapor açıklamıştı. Başpiskoposluk tarafından hazırlatılan raporda, eski Papa 16. Benedict’in 1977-1982 yılları arasında Münih başpiskoposu olarak görev yaptığı dönemde çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplerden haberdar olduğu, ancak harekete geçmeyerek sessiz kalmayı tercih ettiği belirtilmişti.