Pakistan’ın eski Başbakanı Imran Khan, başkent İslamabad’a doğru yolda olduğu esnada konvoyuna açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

Pakistan’ın eski Başbakanı Imran Khan, başkent İslamabad’a doğru yolda olduğu esnada konvoyuna açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan, erken seçim için destekçileriyle birlikte konvoy oluşturarak 28 Ekim’de başkent İslabamad’a doğru hareket etmişti. Konvoya, Punjab eyaletinin Wazirabad kentinde yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından ateş açıldı. Bacağından yaralandığı öğrenilen Khan, saldırı esnasında bulunduğu otobüsten indirilerek zırhlı araçla hastaneye sevk edildi. Saldırıda Imran Khan’ın Pakistan Adalet Hareketi (PTI) Partisi milletvekilinin de bulunduğu toplam 6 diğer kişi de yaralandı. Saldırgan olay yerinde yakalandı.

Öte yandan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yetkililere acil soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Khan’a 5 yıl siyasi yasak

Pakistan’da 10 Nisan’da Ulusal Meclis’te Khan ve hükümeti için güven oylaması yapılmış, hükümetinin güven oyu alamaması üzerine Khan başbakanlık görevinden alınmıştı. 11 Nisan’da ise başbakanlık görevine Şahbaz Şerif seçilmişti.

Pakistan Yüksek Seçim Komisyonu ise 21 Ekim’de Khan’a yabancı ülkelerin liderlerinden ve temsilcilerinden aldığı resmi hediyeleri yasa dışı bir şekilde sattığı gerekçesiyle 5 yıl siyasi yasak getirmişti. Pakistan’da seçimlerin gelecek yıl Ekim ayında yapılması planlanıyor.