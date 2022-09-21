Bilecik Belediyesi Otobüs Terminali’nde yıkılan bir bölümde oluşan moloz yığınını günlerdir yerinden kaldırılmaması kötü bir görüntü oluşturdu.

Bilecik Belediyesi Otobüs Terminali’nde yıkılan bir bölümde oluşan moloz yığınını günlerdir yerinden kaldırılmaması kötü bir görüntü oluşturdu.

Bilecik’te ’Eski otogar’ adıyla bilinen Atatürk Bulvarı üzerindeki Bilecik Belediye Otobüs Terminali’nde bir dükkanın kendine ek yer oluşturmak için yaptığı tezgah işyeri sahibinin dükkanı boşaltması üzerine yıkıldı. Yaklaşık 1 hafta önce yıkılan tezgahtan kalan moloz yığınların alınmaması esnaf ve vatandaşlar tepki ile karşılandı. O alan güvenlik şeridi ile kontrol altına alınırken, başta Bursa ve ilçelere günde onlarda aracın kalktığı otogarda vatandaşlar, görüntü kirliliğin bir an önce alınmasını istediler.

"Gelin şuraya bir önce kaldırın, burayı güzel bir yıkayın da birşeye benzesin"

Otogar içinde dernek binası olan Bilecik Engelsiz Yaşam ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Halit Altıntaş, belediyenin otogar içindeki dükkanı ihaleye verdiğini, usulsüz yapılan yerini ihale sonrası yıkıldığı anlatarak, "Birkaç gün önce geldiler yine yıktılar. Şimdi de burayı bu halde bıraktılar. Otogar gibi bir yerde böyle bir yerin devamlı durması hiç hoş değil. Yıktınız bir gün sonra gel al şu pisliği, gece gel sabah erkenden gel al şu pisliği buradan. Gelen geçen bakıyor. Bu sefer diyorlar ki bak belediye hizmet etmiyor diyorlar. Oysa ki başkanın bundan haberi bile yok. Onun için bu konuda burada şimdi uyarıyorum. Gelin şuraya bir önce kaldırın. Burayı güzel bir yıkayın da birşeye benzesin" dedi.