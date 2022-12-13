Ankara’da tartıştığı eski nişanlısını öldürüp, cesedini otomobille 300 kilometre taşıyarak TEM Otoyolu kenarına atan şahsın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığa ’canavarca ve eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Ankara’da tartıştığı eski nişanlısını öldürüp, cesedini otomobille 300 kilometre taşıyarak TEM Otoyolu kenarına atan şahsın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığa ’canavarca ve eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Başkent’te 4 Aralık 2020 günü yaşanan olayda Fatih Alşan (41), eski nişanlısı Yasemin Aydın’ı (41) konuşmak için otomobille Altındağ ilçesinden aldı. Mamak ilçesi Kızılcaköy Mahallesi’ne aracı park eden Alşan, Aydın’ın telefonuna gelen mesajları okumak istedi. Aydın buna izin vermeyince tartışma çıktı. Alşan, tartışma sırasında araçtan inmek isteyen Aydın’ı tabancayla 3 el ateş ederek vurdu. Aydın’ın hayatını kaybettiğini anlayan Alşan, daha sonra otoyola çıkıp İstanbul yönüne devam etti. Cesedi TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yol kenarına atan Fatih Alşan, damadı Ramazan B.’yi arayarak Yasemin Aydın’ı öldürdüğünü söyledi. Ramazan B.’nin ihbarı üzerine İstanbul’da yakalanarak gözaltına alınan Alşan, Ankara’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aydın’ın cesedi de otoyol kenarında bulundu.

Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Fatih Alşan ve taraf avukatları hazır bulunurken, mahkeme başkanı, savcıya mütalaasını açıklaması için söz verdi. Savcı, mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Bir sonraki celse 17 Ocak’a ertelendi.