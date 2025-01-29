Samsun’da uzun yıllar boyunca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi olarak hizmet veren bina, "Turist Karşılama ve Tanıtım Ofisi"ne dönüştürülecek.

İlkadım ilçesi Samsun Valiliği önündeki alanda bulunan eski müze binası, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin "Odak Samsun Projesi" kapsamında Turist Karşılama ve Tanıtım Ofisi (Tourist Welcome and Information Office) olarak düzenlenecek. Yapının önündeki süs havuzu da aynı proje kapsamında düzenlenerek atıl halden kurtarılacak.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, “Söz konusu alan belediyemiz tarafından Turist Karşılama ve Tanıtım Ofisi olarak düzenlenerek hizmete alınacak. Gerekli bilgilendirme için afişimizi de yapıya astık. O alan, yapılan düzenlemelerin ardından Samsun’un en nezih en güzel yerlerinden biri haline gelecek. Ayrıca hizmete girecek Turist Karşılama ve Tanıtım Ofisi, potansiyeli her gün artan Samsun turizmine olumlu katkı sağlayacak, şehrin tanıtımı açısından da önemli rol üstlenecek” dedi.

Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nin yeni Samsun Müzesi’ne taşınması ile boş kalan bina, projenin tamamlanması sonrasında yerli-yabancı turistlere karşılama ve tanıtım ofisi olarak hizmet verecek.