Samsun’da 40 yıldır çaydanlık, tencere ve tava tamiri yapan 80 yaşındaki Zeki Yılmaz, mesleğini tutkuyla sürdürüyor.

İlkadım ilçesindeki 5 metrekarelik dükkanında eski mutfak eşyalarına ikinci baharını yaşatan Yılmaz, yüksek fiyatlar nedeniyle insanların tamirata yöneldiğini söyledi. Çırak yetişmemesi nedeniyle mesleğin son temsilcileri arasında yer aldığını belirten Zeki usta, eskimiş mutfak eşyalarını ilk haline getirerek geçimini sağladığını ifade etti. Yılmaz, "İstanbul’da tesadüfen öğrendiğim bu meslek, şimdi neredeyse yok oldu. Samsun’da sadece 2-3 usta kaldı" dedi.

Yüksek fiyatlar nedeniyle işlerinin arttığını belirten Yılmaz, "Parlatma işlemini 100 TL’ye yapıyorum. Zor yanıkları bile çıkarabiliyorum. İnsanlar yeni almak yerine tamir ettiriyor" diye konuştu.

Çırak bulamamaktan yakınan Yılmaz, "Gençler iş beğenmiyor. Masa başı iş arıyorlar. Bu meslekte benden sonra çalışan yok denecek kadar az. Bir kişiye iş öğretmiştim. O da emekli olduktan sonra çay içmeye bile gelmedi. İşi öğrettiğim başkaları da bu meslekte ilerlemedi. Ben ve diğer ustalar da bırakınca bu kap kacakların hepsini bir hurdacı alıp gidecek diye düşünüyorum. Çalışacak adam yok" şeklinde konuştu.

40 yıldır aynı dükkanda esnaflık yapan 80 yaşındaki Zeki Yılmaz, gün içerisinde yetiştiremediği ürünleri bitirmek için akşam ekstra mesai yaptığını da sözlerine ekledi.