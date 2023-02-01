Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Toyfanlı köyünün eski muhtarlarından Necati Kaya evinde ölü bulundu.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Toyfanlı köyünün eski muhtarlarından Necati Kaya evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre; Toyfanlı köyündeki evinde yalnız yaşayan Necati Kaya’ya ulaşamayan kızı, durumu yakınlarına bildirdi. Kaya’nın evine giren yakınları hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine, bildirilen adrese sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya’nın ölümünün ‘şüpheli ölüm’ olarak değerlendirilmesi nedeniyle, Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde incelemede bulundu. Necati Kaya’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, Kaya’nın yarın öğle namazından önce toprağa verileceği öğrenildi.