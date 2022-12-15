Eski futbolcu Serhat Akın’ın Ümit Davala’yı oyun konsoluna davet ettiği, Nihat Kahveci’ninse hakem rolünü üstlendiği maç adeta gol düellosuna sahne oldu. Oynanan oyunun videosu ise markanın sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

Eski futbolcu Serhat Akın’ın Ümit Davala’yı oyun konsoluna davet ettiği, Nihat Kahveci’ninse hakem rolünü üstlendiği maç adeta gol düellosuna sahne oldu. Oynanan oyunun videosu ise markanın sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

Türkiye’nin önde gelen elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, fiziki veya dijital tüm kanallarda tüketiciye en iyi deneyimi sunan marka olma yolunda çalışmalarına ve yeniliklerine devam ediyor. Halihazırda mağazalarındaki oyun veya kahve tadım alanlarıyla öne çıkan, son olarak da Şahane Cuma kampanyalarını mağazasındaki Ceza performansıyla başlatan marka, şimdi de futbolun efsane isimlerini mağazasında ağırladı. Türk futbol tarihinin efsane oyuncularından Serhat Akın ve Ümit Davala’nın sosyal medya hesaplarından birbirlerine oyun konsolu üzerinden meydan okumasıyla başlayan süreç, Nihat Kahveci’nin hakem rolünü üstlenmesiyle devam etti. Markanın da bu özel isimleri mağazasındaki deneyim alanına davet etmesiyle başlayan maç, her iki futbolcunun da karşılıklı golleri sayesinde adeta gol düellosuna dönüştü.

Hem heyecana ve eğlenceli dakikalara sahne olan hem de dostluğun kazandığı maç, MediaMarkt Türkiye’nin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Turnuvaya özel seçili televizyonlarda indirim imkanı

Marka, ayrıca futbolseverler için 14 - 18 Aralık tarihlerinde geçerli olacak özel bir indirim de düzenleyecek. Buna göre marka, tüketicilerin mediamarkt.com.tr veya markanın mobil uygulamasından yapacağı seçili televizyon alışverişlerinde yüzde indirim uygulanacağını duyurdu. Fırsattan yararlanmak isteyen tüketicilerin “indirim kodu” kısmına “FUTBOL10” kodunu girmesi gerekiyor.